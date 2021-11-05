Türk Kızılay’ının en yaşlı gönüllüsü, gençlerle buluştu!

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesindeki söyleşiye Şube Müdürü Mustafa Bal, Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu, Genç Kızılay Başkanı Gamze Geçinir ve çok sayıda Kızılay Gönüllüsü katılım sağladı.

Gençlere Kızılay’ın en dönemlerde neler yaptığını ve neler yaşadıklarını anlatan Necmettin amca onlarla bir süre sohbet etti.

Söyleşi sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Necmettin Güner “gençlerin burada olması ve Kızılay’ı bilmesi çalışmalara katılması beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.