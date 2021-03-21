Vali Coşkun’dan yaşlılar haftası dolayısıyla huzurevine ziyaret

Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun ziyarette, büyüklerimizle tek tek ilgilenerek, karanfil takdim edip bir süre hasbihal etti.

Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, “Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız. Yaşlılar haftası dolayısıyla bizlerde büyüklerimizi ziyaret edip halini ahvalini sorduk ve hayır dualarını almaya çalıştık. Çok şükür huzur evinde konuk ettiğimiz büyüklerimizin sağlık durumu ve moral motivasyonları gayet iyi. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle Büyüklerimize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Vali Coşkun, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezindeki misafirlerimizin yanı sıra personelle de bir süre hasbihal edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. Pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı huzurevi personeline de teşekkür etti.

Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a ziyaretleri esnasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Şehit Hakan Duyğal Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdüresi Sevim Kantarcı eşlik etti.