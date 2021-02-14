Vali Ömer Faruk Coşkun'dan mutasyonlu virüs açıklaması!

Geçtiğimiz Gün Tekerek Kapalı Çarşıda Kovid-19 Denetimi Gerçekleştiren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilimizde görülen mutasyonlu virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Virüsün kontrol edilebilir bir seviye olduğunu belirten Vali Coşkun, mutasyonlu virüs tespit edilen yerlerde, önemli ölçüde tedbirlerin alındığını söyledi.

Konuşmasının devamında coşkun, şüpheli vakalarda bile mutant virüs varmış gibi hareket ediyoruz, şuanlık korkulacak bir durum yok dedi.