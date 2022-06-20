Yaris Cross modelinin Kahramanmaraş’ta lansmanı yapıldı

Yaris Cross, pratikliği, yüksek güvenlik standartlarını, dördüncü jenerasyon hibrit teknolojisini, SUV özellikleriyle buluştururken popüler Yaris hatchback modelinin iddiasını daha da ileriye taşıyor.



Yaris hatchback'in güçlü yanlarını taşıyan yeni araç, eğlenceli bir sürüş, dinamik bir performans, yakıt verimliliği, düşük emisyon ve şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunmaya hazırlanıyor.



Toyota Plaza Toymar Satış Müdürü Naz Kazancı, Toyota'nın SUV tasarım dilini taşıdığına vurgu yaptı.



“Toyota markasının suv tasarım diliyle şekillenen aracı yeni yaris cross aynı zaman da hızı akıllı ve rahat tasarım temasıyla birlikte üretildi. Etkileyici ve tam paket tasarımın yanında konforlu ve büüyk bir yaşam olanakları sunan yaris 1.5 hybrid ve1-5 benzinli seçenekleri ile Toyota sevenlere hitap ediyor. Toyota’nın 4. Nesil hybrid teknolojine sahip olan yaris cross modeli tüm Toyota ailesine ve tüm Toyota sevenlere hayırlı olsun. Aracımı yakından görmek isteyen tüm Toyota sevenleri ve yolu bizimle kesişen herkesi plazamıza bekliyoruz.”