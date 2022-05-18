Yazar Vehbi Vakkasoğlu aile temalı konferans düzenledi!

Düzenlenen konferansa kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu.

Program sonun Aksu Haber’e konuşan Yazar Vehbi Vakkasoğlu konferansa katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise aile haftası dolayısıyla birçok etkinliğe imza attıklarını dile getirdi.