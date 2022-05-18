Yazar Vehbi Vakkasoğlu aile temalı konferans düzenledi!
Kahramanmaraş Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ve Kahramanmaraş Belediyesi ev sahipliğinde 15-21 mayıs aile haftası etkinlikleri kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu aile temalı konferans düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 16:00 18.05.2022, 16:23
Düzenlenen konferansa kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu.
Program sonun Aksu Haber’e konuşan Yazar Vehbi Vakkasoğlu konferansa katılan herkese teşekkürlerini iletti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise aile haftası dolayısıyla birçok etkinliğe imza attıklarını dile getirdi.
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
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|38
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|34
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