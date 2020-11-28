Yedi Kuyular Kayak Merkezi’ne bir yenilik daha!

Yedi Kuyulardaki Bungalov evlerin yapımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün projelerinden birisi olan bungalov evlerin yüklenici firması ise

Yunus Kaya’nın projesiyle yapılan Bungalov evlerde sona gelindi.

Yedi Kuyularda yapımı devam eden 25 Bungalov evlerin tamamı lüks 2+1, 3+1 ve yüksek görünüme sahip olup, misafirlerin konforlarına göre düzen oluşturuluyor.