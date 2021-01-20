Yedikuyular’a Otobüs Seferleri Başlıyor
Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezonun açılışı ile birlikte toplu taşıma araçlarının seferlere başlayacağı belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 17:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte kayak sporlarına hazır hale gelen Yedikuyular Kayak Merkezi’ne otobüs seferlerinin başlayacağını duyurdu. Pandemi dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığı tesiste, kayak alanları, teleski ve telesiyejler hizmet vermeye başladı.
İlk Sefer Yarın
Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarının 21 Ocak Perşembe (yarın) gününden itibaren Büyükşehir Belediye karşısı otobüs durağından hafta içi her gün 10:30’da hareket edeceği, kayak merkezinden geri dönüşün ise 15:00 olduğu belirtildi.
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