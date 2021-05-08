Yedikuyular’da bahar temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki iş makineleri ve ekiplerin son adresi Yedikuyular Kayak Merkezi mevkii oldu. Kış turizminin gözde bölgelerinden olan tesiste kayak sezonunun bitmesinin ardından detaylı temizlik gerçekleştirildi. Her türden evsel, plastik ve ambalaj atıkları toplanılarak Kürtül Katı Atık Entegre Tesisine gönderilerek dönüştürülmek üzere ayrıştırılıyor. Bungalov Evleri ve Bedesten Çarşısı’yla yıl boyunca hizmet vermeye hazırlanan tesiste ayrıca hafriyat atıkları da iş makineleri yardımıyla bölgeden kaldırıldı.