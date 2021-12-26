Yılbaşına özel indirim ve kampanyalar ile sağlıklı fidanları vatandaşlarla buluşturuyor

Elmadan erik fidanına, zeytinden ceviz fidanına varıncaya kadar aranan birçok fidanı bünyesinde bulunduran Aksu Tarım Antep yolu üzerinde bulunan iş yeriyle Kahramanmaraş ve bölge halkının ihtiyacını karşılıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aksu Tarım Genel Müdürü Erol Yavaş, “fidan fiyatlarımız piyasaya göre çok uygundur vatandaşlarımız ihtiyacı olan fidanı işletmemizden temin edebilirler” dedi.