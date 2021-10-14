Yoğunoluk yaylası’na ulaşım büyükşehir’le kolaylaşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yıl içinde planlanan ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Yapılan çalışmalarla özellikle kentin doğal güzelliklerine ve mesire alanlarına ulaşımı konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu - Kaledibi grup yolunda da sona geldi. Hizmete açılacak toplamda 10 kilometrelik güzergah, şehrin öne çıkan tabiat harikalarından Yoğunoluk Yaylası’na da doğrudan erişim sağlıyor. Asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde gerçekleştiği arter, hem turizm alanına hem de civardaki mahallelere ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Bölge Muhtarlarından Teşekkür

Yapılan çalışmalar bölgedeki mahalle muhtarları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kaledibi Mahalle Muhtarı Ökkeş Ay yaptığı açıklamada, “Beyoğlu Mahallesi'nden Yoğunoluk üzerinden Kaledibi'ne bağlanan bir grup yolumuz vardı. Bunda talepte bulunmuştuk. Yenileme çalışmaları bitmek üzere. Büyükşehir Belediye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken, Beyoğlu Mahalle Muhtarı Ejder Oğul ise, “Mahallemizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ile bir araya gelerek konuşmuştuk. Ardından çalışmalarla sıcak asfalt yolumuzyapılarak bir bulvar kazandırıldı. Ayrıca 10 kilometrelik grup yolumuz da tamamlanıyor. Allah razı olsun” düşüncelerini aktardı.