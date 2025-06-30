Şehre kazandırılacak yeni stadyumun ihalesi gerçekleştirildi. Başkan Görgel, “Şehrimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu modern stadyum projesinde çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Bu proje sadece spor müsabakalarına değil, aynı zamanda konserlerden fuarlara, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak çok yönlü bir yaşam alanı olacak. Kahramanmaraş’a yakışır, gurur duyacağımız bir eseri daha hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta büyük bir özlemle beklenen stadyum projesinde önemli bir dönemeç daha aşıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek dev spor kompleksi için ihale yapıldı. Proje, sadece bir spor alanı olmanın ötesine geçerek, konser, etkinlik ve fuar gibi çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak donanımda tasarlandı. Yaklaşık 1,7 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projede, 17 bin 500 kişilik stadyumun yanı sıra localar, geniş fuaye alanları, sosyal donatı birimleri ve modern altyapı unsurları yer alacak. Şehrin spor potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra kültürel ve ekonomik hayatına da önemli bir ivme kazandıracak proje, Kahramanmaraş’ı bölgesel düzeyde bir çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi projenin inşaat aşamasına çevrildi. Kısa süre içerisinde ilk kazmanın vurulması ve inşaat çalışmalarının başlaması hedefleniyor.

“Şehrimize Hayırlı Olsun”

Projenin yalnızca spor dünyasına değil, şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu modern stadyum projesinde çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık. Bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde, 17 bin 500 kişilik modern spor kompleksimizin ihalesi tamamlandı. Artık hedefimiz en kısa sürede inşaata başlamak ve bu eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Bu proje sadece spor müsabakalarına değil, aynı zamanda konserlerden fuarlara, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak çok yönlü bir yaşam alanı olacak. Kahramanmaraş’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş’a yakışır, gurur duyacağımız bir eseri daha hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” cümlelerini kaydetti.