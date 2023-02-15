Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçenin farklı noktalarına yayılan kamu hizmetlerini her gün denetleyerek, ekipler arasında işbirliği sağlıyor.

Vali Çiftçi başkanlığında yürütülen koordinasyon toplantılarında ise ilçeye gelen insani yardımların depremzedelere ulaştırılmasından kamu hizmetlerinin etkin şekilde verilmesinin sağlanmasına kadar çeşitli konularda kararlar alınıyor.

Çiftçi, AA muhabirine, ilçedeki 43 enkazdan 15'inin resmi işlemlerinin tamamlandığını, 7 enkazın kaldırıldığını, 2 enkazda kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Afşin'de kamu personeli ve gönüllülerin birlikte çalıştıklarını belirten Çiftçi, "İlçemizde 877 kamu personeli ve 66 gönüllü olmak üzere toplam 943 personel sahada aktif görev icra ediyor. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 100 kişiyi istihdam ederek, ilçe halkının hizmetinde görevlendirdik. Arkadaşlarımız burada insanüstü çabayla çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

- 270 tır yardım malzemesi ulaştı

Afşin'e başta Çorum olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden 270 tır insani yardım malzemesi ulaştığını dile getiren Çiftçi, yardım malzemelerini stoklamadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

İlçe halkının yiyecek ihtiyacının 22 seyyar mutfakla karşılandığını aktaran Çiftçi, "Bu mutfaklarda günlük 24 bin 400 çorba, 76 bin 700 sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımıza her sabah sıcak çorba ikram ediyoruz. Her öğlen ve akşam da 3 çeşit sıcak yemek hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, ilçe merkezinde 626 çadır kurduklarını, kırsal mahallelere 898 çadır dağıttıklarını, toplam 1524 çadırda 2 bin 904 depremzedenin barınma imkanı bulduğunu anlattı.

İlçeden ayrılmak isteyen 2 bin 130 depremzedenin otobüslerle tahliyesini sağladıklarını, 549 depremzedeye de yol masraf belgesi düzenlediklerini ifade eden Çiftçi, ilçede kalan vatandaşların da bütün ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

İlçedeki hayvanların da bakım ve beslenme ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını bildiren Çiftçi, Afşin'e gelen 255 ton hayvan yemini çiftçilere dağıttıklarını, deprem nedeniyle yaralanan hayvanların gönüllü veterinerler aracılığıyla tedavi edilmesini sağladıklarını anlattı.

- Afşin'in tamamına elektrik akımı verildi

Çiftçi, Afşin'deki altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Altyapı çalışmalarıyla birlikte ilçemizin yüzde 100'üne elektrik, yüzde 95'ine internet, yüzde 90'ına temiz içme suyu, yüzde 55'ine doğal gaz hizmeti sağlıyoruz. Bugün tamamlayacağımız çalışmalarla doğal gaz verilme oranı yüzde 70'e yükselecek. Çorum Sağlık Müdürlüğünden gelen uzman ekibimiz, şebeke suyunu düzenli olarak analiz ediyor, gerekli incelemeleri yapıyor."

Depremin ardından Afşin Devlet Hastanesi'nin faaliyetine ara verildiğini hatırlatan Çiftçi, "Gerekli düzenlemeler yapıldı ve dün tam teşekküllü olarak yataklı hasta kabulü başladı. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi burada sahra hastanesi kurdu ve 8 poliklinikte hizmete başladı. Çorum Sağlık Müdürlüğünden bir doktor ekibi de çadır kent ve kırsal mahallelerde sağlık taraması yapıyor, gerekli gördükleri durumlarda hastalara ilaç dağıtıyor. Bir konteyner eczanemiz vardı, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra 2 yerel eczanenin de açılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Afşin'de kamuoyu vicdanını rahatsız edebilecek konulara karşı da gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Çiftçi, kuvvet sayısını artırarak ilçede hırsızlık, yağma gibi tek bir olayın dahi yaşanmamasını sağladıklarını vurguladı.

Çiftçi, Afşin'de din hizmetlerinin aksamaması için Çorum'dan 35 din görevlisinin ilçeye geldiğini belirterek, "Afşin'de camilerin hasar tespitini yaptırdık ve ibadete uygun olduğu belirlenen 6 camiyi açtık. Ayrıca çadır kentte çadır mescit oluşturduk. Burası aynı zamanda 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet vermeye başladı. Bu hizmetleri Çorum'dan gelen din görevlilerimiz aracılığıyla yürütüyoruz." dedi.

Çiftçi ayrıca, depremde vefat eden bütün vatandaşların cenazelerinin yıkanıp, kefenlenip, defnedilmesini sağladıklarını, bu konuda çevredeki yerleşim yerlerine de hizmet verdiklerini kaydetti.

Çorum Açık Kapı Şube Müdürlüğünün de Afşin'de hizmete başladığını aktaran Çiftçi, vatandaşların bu birim aracılığıyla ihtiyaç duyduğu kamu hizmetine çok daha rahat şekilde ulaşabildiğini bildirdi.

İlçede hayatın normale dönmesi için çalıştıklarının altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afşin'de hayatın olağan akışına dönmesi açısından her gün bir önceki günden daha iyiye gidiyor. Çorumlulara şükran borçluyum. Çorum halkına, kamu kuruluşlarına, Çorum Belediyesine, AFAD ekiplerine, destek verenlere, gönüllü çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Bana güçlü destek verdiler, biz de iyi organize olduk, diğer ilçelere göre daha hızlı hareket edebiliyoruz. Hayatı olağan akışına döndürmek için çabalıyoruz."