Şehir Merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta yer alan baraj gölü ve çevresi önemli bir doğa güzelliği ve tabiat alanıdır. Menzelet Baraj Gölü su sporları bakımından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle yelken, kano, kürek, su kayağı, jet ski ve sualtı sporları yapmaya uygun bir konumdadır. Ayrıca tekne turları ile doğa harikası olan Ali Kayası ve koylarını gezmek mümkündür. Bunun yanı sıra, mesire alanı ve çevresi bisiklet sporu tutkunları için önemli bir alandır.

130.000 m² alanda planlanmış olan Menzelet mesire alanı ise içerisinde yeşil alanları, kamelyalar, barbeküler, piknik masaları, çeşmeler, çocuk oyun parkları, araç otoparkları ve eşsiz manzarası ile tasarlanmış; tamamen insan konforu esas alınmıştır. Alan geniş bir baraj manzarasına sahip olup, şehir stresinden uzak ve zihinsel yorgunluğu atacak ortama sahip bölgesinde tek bir doğa ve tabiat park alanıdır. Kahramanmaraş - Göksun yolu üzerinde 10. km de Bulutoğlu köyü yol ayrımından sonra tabelaları takip ederek bu doğal güzelliğe ulaşabilirsiniz..