Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Kapsamında “Sönmez Bu Ocak” temasıyla Etkinlikler Düzenleniyor.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Eski Valilik Binası Önündeki Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu.
Ardından Eski Ve Yeni Şehitlik Ziyaret Edilerek Burada Kur’an-I Kerim Tilaveti Gerçekleştirildi, Şehitler İçin Dualar Edildi.
Program Şehitlerin Kabirlerine Protokol Üyelerinin Karanfil Bırakması İle Son Buldu.
Etkinliklere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanları, Kurum Müdür Ve Amirleri İle Çok Sayıda Kişi Katıldı.