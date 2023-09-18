Şehrin merkezi haricinde kalan bazı bölgeler düzlük şeklinde olsa da genel itibari ile engebeli bir yapıya sahip olmaktadır. Kahramanmaraş ilinin iklim yapısında diğer şehirlerden farklıdır. Bunun sebebi ise; Kahramanmaraş'ın il haritası bu yöreyi üç tane bölgeye birden sokmasıdır.

Bu nedenle değişken bir iklime sahiptir fakat genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu görülmektedir. Kahramanmaraş'ın yer aldığı bölge şehir merkezinin de o bölgede olmasından dolayı Akdeniz’dir.

Kahramanmaraş Nedir?

Kahramanmaraş, eski olan ve halk arasındaki adı ile Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi içerisinde bulunan bir ilidir. Bununla birlikte en kalabalık olan on sekizinci şehridir. Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde bu kente İstiklal Madalyası layık görülmüştür. Maraş olan ismi, 7 Şubat 1973 tarihinde Kahramanmaraş şeklinde değiştirilmiştir.

Kahramanmaraş'ın Nüfusu Ne Kadardır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 Şubat 2021 tarihli olan verileri kapsamında Kahramanmaraş ilinin nüfusu; 2020 sonu itibari ile 1.168.163 şeklindedir. Şehrin yüzölçümü 14.519 kilometrekare olmaktadır. Şehirde kilometrekareye 80 kişi düşmektedir. Bununla beraber yoğunluğun en çok olduğu ilçe ise 190 kişiyle Dulkadiroğlu ilçesidir. İlde senelik nüfus artış düzeyi %1,22 şeklinde olmuştur. Nüfus artış oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler ise; Onikişubat (% 2,28) ve Ekinözü (-% 2,08) biçiminde ifade edilmektedir. 04 Şubat 2021 tarihli olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 11 tane ilçe ve belediye, bu belediyelerde ise toplamda 709 tane mahalle bulunmaktadır.

Kahramanmaraş'ın İlçeleri Nelerdir?

Kahramanmaraş şehrinin 11 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu büyükşehir metropol ilçeleri olarak kabul edilmektedir. Öbür ilçelerinden alanı en büyük nüfusu en fazla olan ilçesi Elbistan'dır. Kahramanmaraş ilinin ilçe isimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

Afşin

Çağlayancerit

Andırın

Ekinözü

Dulkadiroğlu

Göksun

Nurhak

Elbistan

Pazarcık

Onikişubat

Türkoğlu

Şeklinde olmaktadır.

Kahramanmaraş'ın Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Kahramanmaraş ili, Türkiye’nin, 14.327 kilometrekarelik yüzölçümü ile birlikte 11. olan ve nüfusa göre 18. olan büyük vilayetidir. Topraklarının yaklaşık %59,7’si dağlarla, ,3’ü ovalarla ve bununla beraber %24’ü platolarla ve yaylalarla kaplıdır. Deniz düzeyinden 568 metre yüksekliğe sahip olup, şehrin kuzey kesimleri bir hayli dağlıktır. Yeryüzü şekilleri genelde Güneydoğu Toroslar’ın uzantılarının olduğu dağlardan ve bunlar arasında kalmış çöküntü ovalardan meydana gelmiştir. Kahramanmaraş ilinin dağlarının yüksek kesimleri genelde çıplak kayalıklardan meydana gelmektedir.

Alt kuşaklar orman dokusu sayesinde örtülüdür. Kahramanmaraş ili Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin birbirlerine en fazla yaklaştığı alanda yer almaktadır. Coğrafi konumu ve öbür unsurların da etkisi ile beraber üç farklı iklim tipinin arasında “Bozulmuş Akdeniz İklimi”ne çok daha yakın bir iklim niteliği göstermektedir. Şehrin güneyinde Akdeniz iklimi, kuzey kısmında ise kara iklimi görülmektedir. Şehirde yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçmektedir. Bununla beraber il topraklarının Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin geçiş yerlerinde bulunması, ildeki iklim koşullarının farklılaşmasına sebep olmuştur.

Kahramanmaraş İlçeleri ve Nüfusu

Büyükşehir Belediyesi konumuna 2012 yılında sahip olan Kahramanmaraş'ın 11 tane ilçesi vardır. Alfabetik sıraya göre aşağıdaki gibi sıralanır.

İlçe Nüfus 2021 Nüfus 2022

Kahramanmaraş 1.171.298 1.177.436

Afşin 80.138 80.044

Andırın 31.765 31.224

Çağlayancerit 22.893 22.350

Dulkadiroğlu 223.532 226.409

Ekinözü 10.631 10.290

Elbistan 141.977 141.307

Göksun 51.255 50.676

Nurhak 12.323 12.257

Onikişubat 448.317 453.730

Pazarcık 69.879 70.173

Türkoğlu 78.588 78.976