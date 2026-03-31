Ustaların maharetli ellerinde şekillenen bu özel bıçaklar, hem yerli halkın hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

“Kaliteyi adı ile isteyin, mutfağınızın vazgeçilmezi” sloganıyla hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, sektördeki yaklaşık 150 yıllık tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana kalitesinden ve üretim çizgisinden ödün vermeyen işletme, Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

Bünyesinde binden fazla ürün çeşidi barındıran Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, yalnızca bir mutfak gereci üretmenin ötesine geçerek, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını da yaşatıyor.

Ürettiği bıçaklarla kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıtan firma, adeta gönüllü bir tanıtım elçisi görevini üstleniyor.

Faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten işletme sahibi Bahaettin Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu meslek bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir miras. Atalarımızdan aldığımız bu sanatı daha ileriye taşımak, hem şehrimizi hem de ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel üretim anlayışıyla modern ihtiyaçları buluşturan Hartlap bıçakları, keskinliği kadar taşıdığı tarih ve emekle de Kahramanmaraş’ın simgeleri arasında yer almaya devam ediyor.