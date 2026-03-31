İstanbul’da düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, tekstil dünyasının önde gelen markalarını ve profesyonellerini buluşturdu. Yenilikçi üretim teknolojilerinin ve yeni nesil tekstil trendlerinin sergilendiği organizasyon, sektörün geleceğine yön veren önemli bir platform olma özelliğini sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞLI FİRMALAR FUARDA ÖNE ÇIKTI

Dünya iplik üretiminde önemli bir konuma sahip olan Kahramanmaraşlı firmalar, fuarda sergiledikleri ürün ve teknolojilerle dikkatleri üzerine çekti. Kentin öncü kuruluşlarından Hascevher de organizasyonda yer alarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Başkanı ve Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, fuarın hem kent hem de sektör açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“KAHRAMANMARAŞ’IN GÜCÜ HER PLATFORMDA HİSSEDİLİYOR”

Fuarın ulusal ve uluslararası iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Dinçer, Kahramanmaraş’ın tekstil üretimindeki ağırlığını her platformda hissettirdiğini ifade etti.

Dinçer, “Bu tür organizasyonlar, sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmasına olanak sağlıyor. Kahramanmaraş olarak iplik üretiminde güçlü bir konumdayız ve bu gücü uluslararası arenada daha da pekiştiriyoruz” dedi.

ULUSLARARASI İLGİ YOĞUN

Fuarın ziyaretçi profiline de değinen Dinçer, Avrupa ve farklı coğrafyalardan gelen alıcıların yoğun ilgisine dikkat çekti. Portekiz, İspanya, İtalya, Mısır ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Dinçer, bu ilginin Türkiye’nin tekstil sektöründeki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İSTANBUL’DA ŞEKİLLENİYOR

Küresel tekstil pazarının önemli aktörlerini bir araya getiren fuar, yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlara zemin hazırlarken, sektörün geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlı firmaların etkin katılımı ise kentin üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.