Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Narkorehber Gençlik Konferansı”, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salon’da yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.

GENÇLERE HAYATİ UYARILAR

Konferansın konuşmacısı Polis Memuru Narko Rehber Cihangir Gider, gerçekleştirdiği sunumda zararlı maddelerin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da derinden etkileyen bir sorun olduğunu vurgulayan Gider, gençlerin bu tür tehditlere karşı bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

FARKINDALIK VE KORUYUCU ÖNLEMLER ANLATILDI

Programda katılımcılara, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi aktarılırken, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için alınabilecek önlemler de paylaşıldı.

Eğitimin sonunda öğrenciler, merak ettikleri soruları yöneltme imkânı bulurken, interaktif şekilde gerçekleştirilen konferansın verimli geçtiği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu tür bilinçlendirme etkinliklerinin, gençlerin sağlıklı ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.