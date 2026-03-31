İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, sektörün önde gelen firmalarını ve profesyonellerini bir araya getirdi. Yenilikçi üretim teknolojilerinin ve yeni trendlerin sergilendiği organizasyon, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

İSKUR HOLDİNG ULUSLARARASI ARENADA

Türkiye’nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Kahramanmaraş’tan birçok firmanın katıldığı fuarda, İSKUR Holding de dikkat çeken şirketler arasında yer aldı. Firma, sahip olduğu üretim kapasitesi ve sektörel deneyimini uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.

İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, fuarın sektör açısından artık köklü ve güçlü bir organizasyon haline geldiğini belirtti.

“KAHRAMANMARAŞ GÜÇLÜ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLİYOR”

Kurtul, Kahramanmaraşlı firmaların fuardaki varlığına dikkat çekerek, “Bu organizasyon sektörümüz için önemli bir buluşma noktası. Kahramanmaraş’ın önde gelen firmaları burada güçlü şekilde yer alıyor. Biz de bu büyük yapının bir parçası olarak şehrimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

SEKTÖRDE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Son dönemde tekstil sektöründe yaşanan durgunluğun ardından yeniden hareketlilik beklendiğini ifade eden Kurtul, firmaların bu sürece hazırlıklı olduğunu vurguladı.

“Önümüzdeki süreçte sektörün yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Kurtul, üretim ve pazarlama stratejilerinin bu beklentiye göre şekillendirildiğini belirtti.

KÜRESEL ETKİLER VE YENİ STRATEJİLER

Küresel gelişmelerin sektörü doğrudan etkilediğini dile getiren Kurtul, özellikle uluslararası krizlerin ve maliyet dalgalanmalarının piyasalara yansıdığını söyledi.

“Dünya genelindeki gelişmeler fiyatlardan tedarik zincirine kadar birçok alanı etkiliyor. Biz de bu değişken koşullara uyum sağlayarak üretimimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK ODAKLI ÜRETİM

İSKUR Holding’in üretimde kaliteyi artırma ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarına da değinen Kurtul, teknolojiye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

“Amacımız; daha verimli, kaliteli ve rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmak. Teknolojiyi yakından takip ederek sektördeki yerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, sektör temsilcileri için yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlar sunarken, Kahramanmaraşlı firmaların güçlü katılımı kentin tekstil alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.