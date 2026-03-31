AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Ahmet Özdemir’in annesi Ayşe Özdemir, hayatını vefat etti. Merhume Özdemir, Abdulhamithan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Kahramanmaraş siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Özdemir’in annesi Ayşe Özdemir’in vefatı, şehirde büyük üzüntüye yol açtı. Merhume için şehrin manevi merkezlerinden biri olan Abdulhamithan Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılım oldukça yoğundu. Ahmet Özdemir’i bu zor gününde; genel merkez düzeyindeki yol arkadaşları, mülki idare amirleri ve Kahramanmaraş protokolü yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcıları Ahmet Çolakoğlu, Haydar Ali Yıldız, Kurtcan Çelebi, Mücahit Yılmaz, Vahit Atalan, Yahya Çelik, Selman Özboyacı, Mustafa Alkayış, Ensar Topçu, Mustafa Esgin, Uğur Aydemir, Mustafa Uğur, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla Şeyhadil Mezarlığı'na Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından, Ayşe Özdemir’in naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Merhume, Şeyhadil Mezarlığı 2. Kısım’da aile kabristanına dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. Defin sonrası Ahmet Özdemir ve aile yakınları, taziyeleri kabul ederek bu zor günde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Aksu TV ailesi olarak, merhume Ayşe Özdemir’e Allah’tan rahmet; başta Sayın Ahmet Özdemir olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.