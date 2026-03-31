Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Öte yandan Menderes Mahallesi’nde bir iş yerinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, yangınlar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.