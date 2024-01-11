Akademi, şeflere yöresel yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi konularında eğitimler sunarak şehrin eşsiz mutfak kültürünü gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Mutfak Akademisi, geleneksel tariflerin yanı sıra yöresel malzemelerin kullanımı, pişirme teknikleri ve sunum üzerine de detaylı eğitimler vererek öğrencilere geniş bir perspektif kazandırıyor. Ayrıca, Şıra ürünleri, Domates konserveleri, biber salçası, kozalak pekmezi gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı akademide bu ürünlerin satışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kahramanmaraş Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, Aksu Habere yaptığı açıklamada, kültürümüzü workshoplarla tekrar yaşatmayı arzu ediyoruz. İfadelerini kullandı.

Girişimci ve aynı zamanda yemek kitabı yazarı, Mürüvvet Alparslan Nazlı, Maraş’ın gün yüzüne çıkması gereken yemeklerini öğretiyoruz diyerek amacımız, genç kızlarımızı etrafımızda toplayarak onlara yemekleri anlatmaktır, ifadelerine yer verdi.