Bin 84 kursiyerin katılımıyla yeni eğitim dönemine başlayan KAMEK’te en çok ilgi gören kurslardan birisi de Ahşap Oymacılık Kursu oldu.

Kültür Park Ahşap İşleme Atölyesi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kursiyerler, el becerilerini geliştirerek ahşaptan sanatsal ve dekoratif ürünler oluşturuyor.

Eğitimlerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ahşap Oymacılık Atölyesi kursiyerlerinden İmran Yavuz, “Hem el becerilerimizi geliştirmek hem de unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatmak adına bizlere bu kursu açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ahşap Oymacılığı Kursu’nda eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti belirten Neslihan Gülaç, “Atalarımızın bizlere miras bıraktığı el sanatına sahip çıkma adına elimizden geleni yapmalıyız” cümlelerini kaydetti.

Ahşap Oymacılığı Kursu Eğitmeni İbrahim Özyürek, “Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu kursta kursiyerlerimizle eğlenceli ve verimli vakit geçiriyoruz. İleriye yönelik çeşitli projelerimiz var. Cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes bu mesleği yapabilir” dedi.