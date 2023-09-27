Kahramanmaraş'tan İlk 100 İçinde Tek Firma: Kipaş Mensucat

Yıllık yaklaşık 120 milyon metre kumaş ve 120 bin ton iplik üretim kapasitesiyle dokuma, Open-End ve ring iplik üretiminin yanı sıra teknik tekstil, kumaş boya-terbiye ve denim kumaş üretimi yapan Kipaş Mensucat, Kahramanmaraş'tan ilk 100 içinde yer alan tek firma olarak öne çıkıyor.

Holding bünyesindeki Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri AŞ'nin de listede 194. sırada yer aldığı belirtildi. Bu işletme, geri dönüşüme dayalı testliner ve fluting kağıt üretiminin yanı sıra tekstil, mobilya, cam, su gibi sektörlere hitap eden ambalaj ürünlerini üretiyor.

Ayrıca Aydın Söke’de kurulan ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası olan Batı Kipaş Kağıt geçen sene devreye girmesine rağmen gösterdiği büyük başarı ile listede 271. sırada yer aldığı ifade edildi.

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ ise listede 243. sırada yer alıyor ve sektöründe önemli bir paya sahip. Ayrıca, kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çeken bu işletme, geçtiğimiz günlerde kadın sürücülerden oluşan 5 kişilik bir kadroyu bünyesine katarak adından söz ettirdi. 7 farklı ilde faaliyet gösteren ve 14 hazır beton tesisiyle Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ, ayrıca deprem sonrası bölgesine en büyük destek veren şirketlerinden biri.

Konuyla ilgili olarak Holding’ten yapılan açıklamada:

“İSO 500 listesinde 4 şirketimizle yer almak bizleri gururlandırmıştır. İlk yüz şirket içinde yer almakta ayrı bir sevinç yaratmıştır. Âmâ şunu belirtmeliyiz ki, Kahramanmaraş şehrimiz, depremin etkisiyle karşı karşıya kaldı ve bu durum, beraberinde ekonomik zorlukları da getirdi.

Depremin altyapımıza ve binalarımıza verdiği zararlar büyük bir ekonomik yük getirmiştir. Yapıların onarımı ve yeniden inşası, üzerimizde ekonomik baskıya neden olmaktadır. Bu süreçte, dayanışma içerisindeyiz ve Kipaş Ailesi olarak dimdik ayaktayız.

Şunu unutmamalıyız ki Kahramanmaraş olarak birlikte çalışarak ve dayanışma içinde olarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

Bu başarıda emeği geçen tüm Kipaş Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.” ifadeleri kullanıldı.



