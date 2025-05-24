KASKİ Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen “Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” projesiyle, merkez mahallelerin tamamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan sona yenileniyor.

Namık Kemal, Yavuz Selim, Egemenlik, Bahçelievler, Menderes, Mehmet Akif, Şeyh Adil, Yenişehir, İsmet Paşa, Dumlupınar, Hacı Bayram Veli, Gayberli ve Barbaros mahallelerini kapsayan proje; toplamda 115 bin metre içmesuyu, 121 bin metre kanalizasyon ve 12 bin 643 metre yağmursuyu hattını içeriyor.

Sahada 20 ayrı ekip – 15 kanalizasyon, 3 parsel bağlantı ve 2 içmesuyu ekibi – gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekipler, modern altyapı sistemleriyle şehir merkezinin yükünü hafifletmek, su ve atık yönetimini daha verimli hale getirmek için büyük bir özveriyle görev başında.

Projede yalnızca teknik değil, çevresel ve kültürel hassasiyetler de gözetiliyor. Namık Kemal Mahallesi’nde yer alan 3. derece arkeolojik sit alanında, Müze Müdürlüğü denetiminde ve arkeolog eşliğinde yürütülen kontrollü kazılarla kültürel mirasa saygı temel alınıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında PM10 partikül ve gürültü ölçümleri yapılıyor; ayrıca sahada düzenli olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre eğitimleri veriliyor.

Geride kalan süreçte; yapılan imalatların ardından temizlik çalışmaları tamamlandı, dolgu sonrası oluşan çökme alanları düzeltildi. 7 gün 24 saat sahada görev yapan sulama ekipleri ile tozla mücadele sürdürülüyor. Öte yandan Hacı Murat Caddesi’nde Ø1400 mm çapında betonarme borularla yeni yağmursuyu hattı için hazırlıklar devam ediyor.

Bu stratejik altyapı yatırımı, Kahramanmaraş’ın su yönetimini çağdaş standartlara taşıyacak; şehir merkezinde yaşam konforunu ve çevresel güvenliği kalıcı biçimde artıracak.