Kahramanmaraş Mutfağının Kadim Lezzeti

Kahramanmaraş, zengin mutfak kültürüyle Türkiye’nin öne çıkan gastronomi şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu zenginliğin en özel örneklerinden biri olan ekşili aya sulusu, yıllardır sofralarda yerini koruyan geleneksel yemekler arasında bulunuyor.

Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen bu yemek, hem besleyici yapısı hem de kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

İmece Usulü Hazırlanan Geleneksel Tat

Ekşili aya sulusu yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da öne çıkıyor. Yörede kadınların bir araya gelerek imece usulü hazırladığı minik köfteler, bu yemeğin en belirgin özelliğini oluşturuyor.

Köftelerin nohut büyüklüğünde yuvarlanması, yemeğe hem estetik hem de lezzet katıyor.

Lezzetin Sırrı: Sumak Ekşisi

Yemeğe adını veren “ekşili” ifadesi, Kahramanmaraş’a özgü coğrafi işaretli sumak ekşisinden geliyor.

Sumak ekşisi, yemeğe ferahlatıcı bir tat katarken etin lezzetini de dengeliyor. Uzmanlara göre bu ekşinin, pişirme işleminin son aşamasında eklenmesi büyük önem taşıyor.

“Aya” İsmi Nereden Geliyor?

Ekşili aya sulusunun ismi de dikkat çekici bir detaya dayanıyor. Köftelerin elde, yani “avuç içinde” yuvarlanarak hazırlanması nedeniyle bu lezzet yörede “aya” adıyla anılıyor.

Uzmanından Püf Noktaları

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat, yemeğin inceliklerine dikkat çekerek şu bilgileri paylaşıyor:

👉 Köftelerin nohut büyüklüğünde olması gerekiyor

👉 Sumak ekşisi son aşamada eklenmeli

👉 Köfteler kavrulurken ezilmemeli

Bu detaylar, yemeğin hem kıvamını hem de lezzetini doğrudan etkiliyor.

Ekşili Aya Sulusu Tarifi

Malzemeler (5 kişilik)

500 gram yağsız kıyma

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

1,5-2 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

1-2 yemek kaşığı un

Zeytinyağı

Limon suyu

Sumak ekşisi

Nasıl Yapılır?

Öncelikle kıyma baharatlarla yoğrulur. Ardından nohut büyüklüğünde parçalar alınarak köfteler hazırlanır ve unlanmış tepsiye dizilir.

Tencereye yağ alınarak doğranmış soğan kavrulur. Üzerine salça ve baharatlar eklenir. Köfteler dikkatlice tencereye alınarak kısa süre kavrulur.

Daha sonra sıcak su ve nohut ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Yaklaşık 20-25 dakika piştikten sonra sumak ekşisi eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır.

İsteğe göre sarımsakla lezzetlendirilerek servis edilir.

Kahramanmaraş Sofralarının Vazgeçilmezi

Ekşili aya sulusu, sadece bir yemek değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, bugün de sofralarda yaşatılmaya devam ediyor.