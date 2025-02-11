Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Uzunoluk Caddesi’nde milli mücadelenin simge olaylarından biri olan Sütçü İmam’ın düşmana ilk kurşunu attığı olay canlandırıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Aksu Haber’e özel açıklamalar da bulundu.

Başkan Toptaş, mesajında Kahramanmaraş halkının bağımsızlık yolunda gösterdiği eşsiz mücadeleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“12 Şubat Kurtuluş Zaferi Türk milletinin özelliklerini, özgürlüğe olan düşkünlüğünü, azmini, vatan, millet, din ve bayrak aşkını dünyaya ispatlayan nitelikte bir zaferdir. Açlık, soğuk ve diğer nice zorluklara rağmen yiğit Maraşlı ecdadımız, istiklâl mücadelesini sebatla ve şecaatle sürdürdüler. İstiklâl uğruna Senem Ayşe gibi kendi evinin yakınındaki düşman cephaneliğini yok etmek için meskenini yakmaktan da çekinmediler, canlarını feda etmekten de. Maraş’ımızı işgalcilere dar ettiler. Ecdadımız, “Maraş Bize Mezar Olmadan Düşman Gülzar Olmaz!” parolasıyla sürdürdükleri şanlı direniş ve istiklâl mücadelesini 12 Şubat 1920 gecesi zaferle taçlandırdı. İşgal kuvvetlerine karşı halkımızın gösterdiği bu destansı direniş, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu şehirde yanan bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini tutuşturmuş, milletimizin azmini perçinlemiştir.”