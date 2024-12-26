Türkiye'deki başarılarının ardından ortaokul ve lise takımlarıyla yarışmaya katılan öğrenciler, "arduino hızlı çizgi izleyen" projeleriyle birincilik kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın hüzünlerle ve zorluklarla dolu bir şehir olduğunu söyledi.

Elde edilen derecenin kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini belirten Baydur, "Roma'da gerçekleştirilen 26 ülkenin katıldığı yaklaşık 400 takımın yarışmış olduğu robot yarışmasında öğrencilerimiz hem ortaokul hem de lise kategorisinde dünya birinciliğini aldılar. Bundan dolayı tekrar tekrar tüm çocuklarımı canıgönülden kutluyorum. Tüm alanlarda başarımızı artırarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Meltem Yıldırım da yaklaşık 8 yıl önce zor şartlar altında başlattıkları çalışmaların bugün meyvesini almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Turnuvadaki "çizgi izleyen" sisteminin günlük hayatta kullanılan araçlara entegre edilebileceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gece gündüz çalıştık. Ailelerimizden fedakarlık yaptık. Onların da bize bu konuda destek olması çok önemliydi. Özellikle Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında da birçok arkadaşımız tayin isteyip gidebilirdi ama biz deprem sonrası tekrardan hayata tutunulmasına destek olalım diye daha özveriyle, daha fedakarlıkla çalışmaya başladık ve birçok okula bu konuda destek oluşturduk. Yarışmalarda antrenman sahalarında atölyemizin kapılarını herkese açtık, malzeme desteği konusunda birçok okula gönüllü olarak maddi noktada beklentiye girmeden tüm malzemelerimizi onlara da sunduk. Başarı başarıyı getirdi."



Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İl Temsilcisi Mehmet Kaya, hedeflerinin öğrencileri robotik ve yazılım alanında yetiştirmenin yanı sıra kendini ifade edebilen bireyler haline getirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Ali Yağız Akça, yaşanan depremin kendilerini derinden etkilediğini, ancak tüm kategorilerde şampiyonluk hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Ortaokul öğrencisi İhsan Kaya ise Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını ve onun gibi önemli işlere imza atmayı hayal ettiğini dile getirdi.