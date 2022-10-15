Tören’de Mehmet Akif Özdemir ile şirket ortağı İsmail Dinçer, Easycep’in yenilediği 100 bin’inci telefonunu Bakan Varank’a hediye ettiler.

2018 yılında, Kahramanmaraşlı Hascevher firması sahibi Hacı Hüseyin Dinçer'in oğlu, Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer ile Mehmet Akif Özdemir’in kurduğu Yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, istikrarlı ilerleyişini sürdürüyor.

Türkiye’de kullanılan cep telefonu piyasasına yeni bir soluk getiren şirket, yeni yatırımı olan EasyCep Yenileme Merkezini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı törenle hizmete açtı.

Tören’de konuşan Bakan Varank, Türkiye'de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek, sertifikalı bir şekilde piyasaya tekrar arz edildiğini belirtti.

Bakan Varank, “2020 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı noktasında Ticaret Bakanlığımız bir yönetmelik yayımladı. Sonrasında ilgili kuruluşumuz Türk Standardları Enstitüsü ile ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine dair bir standart geliştirdik. Bu kapsamda belgelendirme işlemlerine başladık. Bugüne kadar 20 kuruluş hazırlıklarını tamamlayarak yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu sayede güncel rakamlarla Türkiye'de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek, sertifikalı bir şekilde piyasaya tekrar arz edildi.

Akıllı telefon satışları özelinde baktığımızda dünyada akıllı telefonların pazar payı 450 milyar dolar civarında. Ülkemizde de akıllı telefon pazarı oldukça büyük. Ama Türkiye olarak maalesef ihtiyacımızın büyük kısmını ithalatla karşılıyoruz. Son 2 seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren bir ülkeydi, ikinci el telefon pazarı bu açılardan çok önemli.

Bu kadar sık telefon değiştirmek Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci yenilenebilir telefon piyasası, yeni bir alternatifi de vatandaşımıza getiriyor. Yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek ekonomik değer anlamında ülkemize önemli bir katkı sağlayacak. Cari açığın azaltılmasında rol oynayacak. Özetle yenileme merkezleri sürdürülebilirlik, güvenlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor, önümüzdeki dönemde bu fayda artarak devam edecek. Bu piyasa büyüyecek." diye konuştu.

Easycep’in CEO’su Mehmet Akif Özdemir ise 20 metrekarelik bir dükkanda başlayan girişimcilik serüveninin bugün 4 bin metrekarelik bir yenileme tesisine dönüştüğüne işaret etti.

Bakan Varank ve Kahramanmaraşlı İş İnsanı Hacı Hüseyin Dinçer’e verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Mehmet Akif Özdemir şunları söyledi;

“EasyCep’in kilometre taşlarından biri olarak şirket tarihimizde yerini alacak bu önemli günümüzde bizimle birlikte oldukları için sayın bakanım Mustafa Varank’a, ilk günümüzden itibaren bize inanıp destek olan Sayın Hacı Hüseyin Dinçer’e ve bütün yatırımcılarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bugün burada bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimizi saygı ile selamlıyorum.

Sevgili ortağım, üniversite arkadaşım İsmail Dinçer ile 4 sene önce büyük bir heyecanla yola çıktık. Global çapta yürüttüğümüz araştırmalar sonucu gördük ki özellikle Batı Avrupa’da yenilenmiş elektronik cihaz sektörü büyük bir hızla gelişiyor. Biz de “Neden Türkiye de bu arenada yer almasın?” dedik ve hikayemiz böyle başladı.

20 metrekarelik bir dükkânda başlayan girişimcilik serüvenimizin bugün 4 bin metrekarelik bir yenileme tesise dönüştüğünü görmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. EasyCep’in 4 sene içinde Türkiye’nin en büyük yenilenmiş ürün marketi haline gelmesine, bir başarı hikayesine dönüşmesine hep birlikte şahit olduk.”

Konuşmaların ardından, Mehmet Akif Özdemir ile şirket ortağı İsmail Dinçer, Easycep’in yenilediği 100 bin’inci telefonunu Bakan Varank’a hediye ettiler.

BAKAN VARANK; “HACI BEY’İN FABRİKASINA GİTTİM, KENDİSİ TENCERE ÜRETİYOR, BANA TABLO HEDİYE ETTİ”

Hediyeyi alan Bakan Varank ise “Vatandaşlarımız sertifikalı bir telefon aldığında bunu garanti altına alıyorlar. Bütün süreçlerin standartlara uygun olduğunu, ürünün güvenli olduğunu da bir TSE katkısıyla desteklemiş oluyoruz. Bu telefon için teşekkür ediyorum, ben çok yer ziyaret ediyorum; mesela Hacı Bey’in fabrikasına gittim, kendisi tencere üretiyor bana tablo hediye ediyor. Ben tabloyu ne yapim, kendi ürünün ne ise onu ortaya koyacaksın ki bizde onun kıymetini bilelim. Ben bu telefonu masamın üstüne koyup sergileyeceğim.” diye karşılık verdi.