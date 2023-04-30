Kriminal Daire Başkanlığı kadrosunda iken geçici olarak Urfa Emniyet Müdürlüğü kadrosu Barış Pınarı Bölgesi olan Suriye-Tel Abyad’da görevlendirilen Polis Memuru

Resul Barutçu, bomba yüklü şüpheli araç incelemesi

yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit düştü.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden olan Şehit Polis Memuru Resul Barutçu’nun cenazesinin yarın Osmaniye’nin Gebeli Mahallesi’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Polis Memuru Resul Barutçu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.