Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği EXPO 2023 Kitap Fuarı’nın 7’nci günü, imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle tamamlandı. Kahramanmaraşlı yazar Vehbi Vakkasoğlu okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı, imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle dolu dolu geçiyor.

Açıldığı günden bu yana her gün her yaş grubundan binlerce kitapseveri ağırlayan EXPO 2023 Kitap Fuarı, yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getirirken, fuara gelen kitapseverlere sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme imkanı sunuyor.

Okurlar, gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını alırken, çocuklar ve gençler de ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösteriyor.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri de büyük ilgi görüyor. EXPO 2023 Kitap Fuarı’nın 7’nci günü, imza günleri, etkinlikler ve 3 söyleşiyle tamamlandı.

Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği EXPO 2023 Kitap Fuarı’nın 7’nci günü, imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle tamamlandı. Kahramanmaraşlı yazar Vehbi Vakkasoğlu okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.