Olay Türkoğlu Yenipınar Mahallesi’nde Meydana Geldi

Alınan bilgilere göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulunan pompalı tüfekle oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, çocuğun babasının dayısının oğlu olduğu öğrenilen E.Ç.’ye isabet etti.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti Ama Kurtarılamadı

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., hemen Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, silahın evde nasıl bulunduğu ve güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor.

Silah Güvenliği Uyarısı

Uzmanlar, evde silah bulundurulması halinde çocukların erişemeyeceği şekilde kilitli ve güvenli alanlarda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.