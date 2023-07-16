Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda Aksu Haber’e konuşan aile ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya, Türk milletinin tarih boyunca birçok kere istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini, nice kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Burada kürsü konuşması yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da, “her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi tek yürek halinde darbecilere bırakmadık” dedi.