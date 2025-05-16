Kahramanmaraşlılar, 16 Mayıs Cuma günü güneşli ve sıcak bir havayla karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün içerisinde hava sıcaklığı 28°C'ye kadar yükselecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C civarında olacak ve günün ilerleyen saatlerinde artış gösterecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek.

Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak, ancak yer yer parçalı bulutlu geçişler yaşanabilir. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 10-15 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %60 civarında seyredecek.

Hafta Sonu Hava Durumu:

17 Mayıs Cumartesi: Hava sıcaklığı 32°C'ye kadar çıkacak. Güneşli bir gün bekleniyor.

18 Mayıs Pazar: Hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Rüzgarlı bir hava tahmin ediliyor. Kahramanmaraş’ta tarihi zafer coşkusu İçeriği Görüntüle

Bu sıcak ve güneşli havalar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor. Ancak, yüksek UV indeksine karşı güneş koruyucu kullanılması önerilir.

Kahramanmaraş'ta 16 Mayıs Cuma günü hava durumu, açık ve sıcak bir gün geçireceğinizi gösteriyor. Günlük planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.