Ailesinden Ayrı Yaşıyordu, Ölmeden Önce Babasını Aramış

Edinilen bilgilere göre, bir süredir madde bağımlılığıyla mücadele ettiği iddia edilen R.Y.’nin yaklaşık üç aydır ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Genç kızın, hayatını kaybetmeden kısa süre önce babasını arayarak kendini iyi hissetmediğini söylediği ancak bulunduğu yeri paylaşmadığı belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, R.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm olayını şüpheli bularak geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.