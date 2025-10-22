Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde, masada yüzde 20 ila 40 arasında değişen artış senaryoları konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Üçlü Danışma Kurulu asgari ücret tespit toplantısı öncesi detayları görüşmek üzere toplandı.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'ten komisyona katılmama kararı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da TÜRK-İŞ ile yaptıkları görüşmede onların da katılmayacağını teyit ettiklerini belirterek, “Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim.” dedi.

Yasa gereği, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. Ancak işçi sendikalarının katılmama yönündeki kararlılığı, bu yılki görüşmelerin alışılmışın dışında bir atmosferde geçeceğine işaret ediyor.

Morgan Stanley'in 2026 yılı asgari ücret tahmini

Toplantı öncesi Morgan Stanley'in de öngörüsü yeniden gündeme geldi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley 2025 yılı asgari ücreti için 22 bin TL'yi öngörmüştü. Morgan Stanley 2026 yılı asgari ücret tutarı için ise 26.524 TL iddiasında bulundu.

Olası zam senaryoları:

-%20 zam senaryosu: Net 26.584 TL, brüt 31.206 TL

-%25 zam senaryosu: Net 27.630 TL, brüt 32.506 TL

-%35 zam senaryosu: Net 29.841 TL, brüt 35.107 TL

-%40 zam senaryosu: Net 30.946 TL, brüt 36.407 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücret rakamını belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek pazarlık süreci öncesinde Üçlü Danışma Kurulu devreye girecek.

Uzmanlara göre, toplantı sürecinde yalnızca enflasyon değil, büyüme oranı, işveren maliyetleri ve çalışanların alım gücü de dikkate alınacak. Nihai kararın, yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanı’nın onayıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.