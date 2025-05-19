Kutlamalar, Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Milli İrade Meydanı’nda geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptı.

Özdemir konuşmasında, 19 Mayıs’ın gençliğe verilen önemi ve milli mücadelenin başlangıç ruhunu vurguladı.

Program, öğrencilerin okuduğu anlamlı şiirler ve seslendirdiği türkülerle devam etti.

Halk oyunları ekibinin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Ardından sahne alan genç sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kutlama programı, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.