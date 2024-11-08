Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, yıllardır kayıp olarak aranan iki kız kardeşin dosyasını aydınlığa kavuşturdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kurulan özel ekip, geçmişte yaşanan kayıp olaylarını çözmek amacıyla titiz bir araştırma gerçekleştirdi.

20 yılı aşkın süredir kayıp olan F.A. ve G.A. isimli kardeşlerin, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisindeki bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelere göre, kardeşlerin imam nikahlı eş olan B.Y. ve kuzeni M.D. tarafından öldürülerek buraya gömüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak B.Y. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, geçmişte yaşanan olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Kahramanmaraş halkı, yıllar sonra çözülen bu dosyada emniyet ekiplerinin özverili çalışmaları için takdirlerini dile getirdi.