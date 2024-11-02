Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında şehirde 3.575 trafik kazası meydana geldi. Bu yüksek rakam, hem sürücüleri hem de yetkilileri alarma geçiriyor.

Trafik kazaları sadece sayı olarak artmakla kalmadı, aynı zamanda can kaybı ve yaralanmalar da ciddi oranda yükseldi. Yüksek Hız Dikkatsizlik Yol Koşulları Araç Bakımları kazaların en büyük nedenleri olarak gösteriliyor.

Bu kazalar sonucunda birçok insan hayatını kaybediyor veya yaralanıyor. Ayrıca maddi hasarlar da önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor.