Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama

Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Balcı, 2026 yılı için fiyat artışı planlamadıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla ülke genelinde 8’inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak” dedi.

"Un fiyatları artsa da ekmek fiyatlarını sınırlandırdık"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın un fiyatlarına yönelik desteklerinin ekmek fiyat artışlarını sınırladığını ifade eden Balcı, “Asgari ücretin artmasına, un fiyatlarının 950-1000 lira bandına çıkmasına rağmen 2026’ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmekte fiyat değişikliği yapmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta ekmek ne kadar?

Kahramanmaraş’ta 210 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12.50 TL'den alıcı bulmaktadır.

2026'da Kahramanmaraş'ta ekmeğe zam yapılacak mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre 2026 yılı Ağustos ayına kadar Kahramanmaraş'ta ekmeğe zam yapılmayacağı öngörülüyor.