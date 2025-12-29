Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın eşi, Kayseri OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın annesi Pakize Nursaçan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip Kayseri’de Hulusi Akar Camii’nde kılındı.

Cenaze namazını eşi Necmettin Nursaçan kıldırırken, törende duygu dolu anlar yaşandı. Nursaçan, yaptığı konuşmada 67 yıllık hayat arkadaşını ebediyete uğurladığını belirterek, “Saliha bir hanımdı. Görevlerim nedeniyle evde olamadığım zamanlarda çocuklarımıza hem anne hem baba oldu. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal eder misiniz” ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Pakize Nursaçan, Asri Mezarlığı’na defnedildi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tahir Nursaçan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.