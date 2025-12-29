Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş–Gaziantep yolu üzerindeki havaalanı kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.