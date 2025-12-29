Yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler, hem hikâye hem de oyuncu performanslarıyla dikkat çekerken, reyting listelerinde zirve mücadelesi yaşandı. TİAK verilerine göre haftanın en çok izlenen yapımları ve reyting sıralaması belli oldu.

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) verilerine göre hazırlanan haftalık reyting sonuçları, izleyicinin tercihini net şekilde ortaya koydu. Haftanın en çok izlenen dizileri arasında özellikle güçlü hikâyesi ve artan temposuyla öne çıkan yapımlar dikkat çekti.

Televizyonda Rekabet Hız Kesmiyor

Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan diziler, geçtiğimiz hafta da kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Dramdan aksiyona, aile hikâyelerinden büyük prodüksiyonlara kadar farklı türlerdeki yapımlar, izlenme oranlarını artırmak için iddialı bölümlerle seyirci karşısına çıktı.

Haftanın Zirvesi: Uzak Şehir

22–28 Aralık haftasının reyting lideri 16.22 reyting ile Uzak Şehir oldu. Güçlü senaryosu, karakter derinliği ve artan temposuyla izleyicinin ilgisini her geçen hafta daha da artıran dizi, haftayı zirvede tamamlamayı başardı.

En Yakın Takipçi: Taşacak Bu Deniz

Listenin ikinci sırasında 14.95 reyting ile Taşacak Bu Deniz yer aldı. Son bölümlerde yakaladığı yükselişle dikkat çeken dizi, istikrarlı izleyici kitlesiyle zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Orta Sıralarda Kıyasıya Rekabet

Üçüncü sırada 9.45 reyting ile Eşref Rüya bulunurken, onu 9.26 reyting ile Güller ve Günahlar takip etti. Beşinci sıradaki Halef: Köklerin Çağrısı ise 8.32 reyting alarak ilk 5 içinde yer aldı.

Güçlü Yapımlar İlk 10’da

Altıncı sırada 7.96 reyting ile Teşkilat yer alırken, Gönül Dağı 6.53, Kızılcık Şerbeti 6.48 reytingle listeye girdi. Uzun soluklu yapımlardan Arka Sokaklar 5.50, Sahipsizler ise 5.41 reyting ile ilk 10’u tamamladı.

İzleyici Tercihleri Netleşiyor

Reyting sonuçları, izleyicinin dram ağırlıklı ve güçlü senaryoya sahip yapımlara yöneldiğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda diziler arasındaki rekabetin daha da artması ve sıralamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Reyting listelerindeki bu tablo, televizyon ekranlarında rekabetin önümüzdeki haftalarda da artarak süreceğini gösteriyor.