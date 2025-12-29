Yalova’da sabaha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye’yi yasa boğan bir saldırı yaşandı. Saat 02.00 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki bir adrese yapılan baskın sırasında, teröristler polis ekiplerine ateş açtı. Hain saldırıda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Operasyonun gerçekleştirildiği evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle güvenlik güçleri son derece dikkatli hareket etti. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk, herhangi bir zarar görmeden tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.