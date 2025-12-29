ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının yöneltilen ilk soruda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Soru Türk alfabesine yönelik basit gibi görünen ancak dikkat gerektiren bir soruydu. “A, b, c diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?” şeklindeki soru karşısında Fulya Efe, heyecanın da etkisiyle yanlış bir yanıt verdi.

Yarışmacı, “A) D, E, F” cevabını seçerken doğru yanıtın “E) V, Y, Z” olduğu açıklandı.

Sonucun ardından büyük şaşkınlık yaşayan Fulya Efe, kısa sürede yarışmaya veda etti. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, izleyiciler heyecan ve stresin bilgi üzerinde nasıl etkili olabildiğine bir kez daha tanıklık etti.