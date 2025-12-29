Yalova’da sabaha karşı DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye’yi yasa boğan bir saldırı yaşandı. Saat 02.00 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki bir adrese yapılan baskın sırasında, teröristler polis ekiplerine ateş açtı. Hain saldırıda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Operasyonun gerçekleştirildiği evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle güvenlik güçleri son derece dikkatli hareket etti. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk, herhangi bir zarar görmeden tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son bir ay içerisinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 137 şüpheli yakalanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02:00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09:40'ta tamamlanmıştır.”

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu sözlerle teröre karşı kararlılık mesajı verdi:

“Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.

Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.”