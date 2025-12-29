Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ocak saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam kesinleşecek.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor.

SON BEŞ AYLIK ENFLASYON VERİSİ

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre; memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 17,56 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranlar güncellenecek.

Son beş ayın enflasyonu; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55, Kasım ayında 0,87 artış göstermişti. 5 Aylık enflasyon farkıyla memur ve emeklilerinin maaş zammı yüzde 17,56 oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Şu ana kadar Ocak ile Kasım ayı enflasyon verisi %29,75 olarak kesinleşti. Aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte 2025 yılı enflasyonu netleşecek. Aralık ayı enflasyon verisi için masada 3 farklı senaryo var:

Aralık ayı enflasyonu %0.50 olarak açıklanırsa yıl sonu enflasyonu %30.40 olacaktır.

Aralık ayı enflasyonu %1.00 olarak açıklanırsa yıl sonu enflasyonu %31.04 olur.

Aralık ayı aylık enflasyonu %1.50 olarak açıklanırsa yıl sonu enflasyonu da %31.69 seviyesinde gerçekleşir.

MEMUR ZAMMI İÇİN 2026 OCAK TAHMİNLERİ

Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı üzerine bir de toplu sözleşme eklenmektedir. Bu veriler ışığında memur ve memur emeklileri için:

Eğer aralık ayı enflasyonu %0.50 olursa memur ve memur emeklilerinin maaş zammı %18.16 olur.

Aralık ayı enflasyonu %1.00 olursa memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.74 olur.

Aralık ayı enflasyonu %1.50 seviyesinde olursa memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı %19.33 olur.

Yapılacak zam ile 4 milyon memurun zam oranı ve memur maaş katsayısına bağlı olarak ödenen evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları gibi sosyal yardım ödemeleri de belli olacak.