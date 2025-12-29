Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ocak saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş artışlarını son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 11,20 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranlar güncellenecek.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında açıklanırsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

Yapılacak düzenleme yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyon memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek. Ayrıca pek çok sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları da ocak ayında netlik kazanacak.