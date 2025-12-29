Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler önceden alındı.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece saatlerinden itibaren ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve kavşaklarda konuşlandırıldı. Ekipler, olası kar yağışı ve buzlanmaya anında müdahale edebilmek amacıyla belirlenen kritik noktalarda hazır bekliyor.

Tüm araç ve personeliyle sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını eş zamanlı olarak devreye almayı planlıyor. Çalışmalarla özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu güzergâhların, hastane yollarının ve toplu taşıma hatlarının ulaşıma açık tutulması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağı belirtilirken, vatandaşların da buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.