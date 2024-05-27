Bu karar, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşanan risklerin azaltılması ve güvenli bir çevre oluşturulması amacıyla hayata geçiriliyor.

Yıkım ve tahliye süreci, Tabakhane Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda bulunan 254 ada ve 4 parseldeki binaları kapsıyor. Planlanan süreç, 23 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 25 gün içinde tamamlanacak. Bu süreçte, bölgedeki tüm yapılar boşaltılacak ve yıkım işlemleri gerçekleştirilecek.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmaması halinde ise, 6306 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereği, gerekirse kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla tahliye ve yıkım işlemleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt